Сергей Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-й сессии ГА ООН, предложил объединению создать свою футбольную команду. Он обратил внимание на то, что после вхождения в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии формат насчитывает 11 стран, что соответствует числу футболистов на поле в одной команде.

— Наша страна полноценно заступает на «вахту» председателя с будущего года. <...> В ближайшее время распространив программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать — это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС, — сказал министр.

Лавров также заявил, что текущих условиях роль БРИКС «в решении глобальных проблем будет только возрастать», тем более что объединение «для мирового сообщества остается примером подлинной равноправной и недискриминационной многополярности».

Российский министр выразил надежду, что Россия в качестве председателя будет пользоваться поддержкой других стран БРИКС, и «обязательно добьется важных результатов».

Главы МИД Бразилии, Индии, Китая и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется 1 января 2024 года. Следующий саммит глав государств объединения пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы. Сергей Лавров гарантировал, что саммит в столице Татарстана пройдет с успехом.

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Илина Хакимова