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В Казани сегодня ожидается до +22 градусов

06:20, 18.09.2023
В Казани сегодня ожидается до +22 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит +20—22 градуса. Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

В целом по Татарстану погода не будет сильно отличаться, максимальная температура воздуха днем — плюс 18—23 градуса.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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