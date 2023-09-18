В Казани сегодня ожидается до +22 градусов
В Казани сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем составит +20—22 градуса. Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.
В целом по Татарстану погода не будет сильно отличаться, максимальная температура воздуха днем — плюс 18—23 градуса.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым