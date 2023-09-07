«Газпром межрегионгаз Казань» взыскал с татарстанской колонии свыше 600 тысяч рублей

Арбитражный суд Татарстана взыскал с ФКУ ИК-5 УФСИН России по Татарстану 661 тысячу рублей в пользу компании «Газпром межрегионгаз Казань». Как выяснило «Реальное время», изучив материалы дела, эту сумму ответчик недоплатил истцу за газ, которым он пользовался.

Фактический объем поставленного ответчику газа в феврале 2023 года составил 247,65 тыс. куб. м. За услуги свияжская колония должна была выплатить 2 млн рублей, но перечислила компании только часть денег. Оставшуюся сумму истец хотел взыскать в суде, так как добровольно ответчик платить не стал.

— Ответчик не представил доказательства того, что содержащиеся в представленном истцом расчете и иных документах сведения о количестве потребленного газа являются недостоверными, доказательств потребления иных объемов ресурса. Не представлены доказательства того, что истец каким-либо образом исказил сведения о количестве отпущенного ресурса, что повлияло на корректность расчета стоимости ресурса, — говорится в материалах дела.

realnoevremya.ru (архив)

В конечном счете суд встал на сторону истца и постановил взыскать долг с исправительной колонии.

В августе прошлого года Приволжский райсуд Казани приговорил начальника свияжской колонии №5 Малика Хуснетдинова к пяти годам колонии общего режима. Он был признан виновным во всех шести эпизодах получения средств за пронос сотовых телефонов осужденным.



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Айрат Назипов