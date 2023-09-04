В Альметьевске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

32-летнего жителя Альметьевска задержали по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



У мужчины при себе находились 60 свертков с мефедроном массой 96,11 грамма.

В съемной квартире альметьевца изъяли несколько тарелок с наркотиками и, предположительно, таблетки с наркотическим веществом. Всего изъято 27,39 грамма гашиша, 120,85 грамма мефедрона и 1,54 грамма MDMA.

Задержанный пояснил, что наркотиками занялся после предложения в одном из мессенджеров о подработке. Он забирал оптовую партию запрещенных веществ по указанным злоумышленниками координатам, на съемной квартире расфасовывал на мелкие розничные партии и оборудовал тайники-закладки в Альметьевске.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В конце августа инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Лениногорскому району Татарстана задержали в лесопосадке мужчину с наркотиками. На допросе 40-летний мужчина признался, что купил наркотики для личного употребления.



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Маргарита Головатенко