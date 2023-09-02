Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Бразилию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бразилия в январе — июле купила российского зерна на $108,5 млн, в результате чего Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что Бразилия за первые семь месяцев текущего года импортировала из России 380 тысяч тонн пшеницы и меслина, при этом в аналогичный период прошлого года закупки не осуществлялись. Согласно данным Бразилии, Россия в 2023 году поставляла ей только эти виды зерна.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

— Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной, — сказал российский лидер.

Он уточнил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж. Также страну «лицемерно обвиняют в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке», подытожил руководитель государства.



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Максим Кокунин