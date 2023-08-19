Биолог объяснила причины мора животных на озере Большое Чуйково в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова назвала причины мора животных на озере Большое Чуйково в Казани. На эту проблему пожаловались местные жители, которые стали чаще находить мертвых уток и голубей по всей территории, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Учитывая, что сейчас очень жаркий период, а водоем имеет явные признаки загрязнения и эвтрофирования, желательно конечно водоём аэрировать, постоянная аэрация в виде фонтанов либо другого вида аэратора, потому что мелководная вода в условиях города, в условия жары просто банально начинает тухнут, — сказала она.

Биолог уточняет, что рыбам не хватает кислорода. Помочь исправить ситуацию мог бы фонтан. Также причиной их гибели может стать обилие мусора на территории водоема. Загрязнена не только вода, но и береговая линия. Все это порождает паразитов и бактерии, считает собеседница.

скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

Большое Чуйково — это искусственный водоем, возникший на месте бывших котлованов, которые образовались в ходе строительства многоэтажек. Со временем оно превратилось в излюбленное место горожан для отдыха. Жители ближайших домов не раз отстаивали его от незаконных построек.

Проблема с мертвыми рыбами на этой территории возникает регулярно. Об этой проблеме «Реальное время» писало еще в апреле 2021 года. Тогда на озере обнаружили большое количество мертвой рыбы.

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Айрат Назипов