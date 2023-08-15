Россия к 15 августа почти в два раза увеличила производство сахара

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российские сахарные заводы к 15 августа произвели 147,2 тысячи тонн сахара против 76,7 тысячи тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Союзроссахар.



Всего переработали 1,314 млн тонн сахарной свеклы. Выпущено 47,5 тысячи тонн мелассы и 47,7 тыс. тонн сушеного гранулированного жома.

До конца недели планируют приступить к переработке еще шести сахарных заводов Центрального и Сибирского федеральных округов.

Согласно данным Росстата, в этом году сахарная свекла посеяна на 1,064 млн га (1,027 млн га в 2022 году). По прогнозу Международной организации по сахару (ISO), производство сахара в России в этом году увеличится до 6,4 млн тонн с 6,25 млн тонн в прошлом.

В марте сообщалось, что средняя цена на сахар за последний год выросла в России на 27%, несмотря на «неординарно высокие» показатели урожая свеклы и производства продукта. За 2022 год в России производство сахара выросло на 9% по сравнению с предыдущим сезоном. Предприятия выпустили 5,9 млн тонн свекловичного сахара.



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Маргарита Головатенко