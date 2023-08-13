В Госдуме предложили ввести обязательное страхование капремонта на пять лет

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

В Госдуме предложили обязать компании, делающие капитальный ремонт, покупать страховку своей работы на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что порядок замены некачественных конструкций определит правительство России. Компания, выполнившая некачественную работу по капремонту, будет обязана устранить недостатки в течение 30 дней с момента предъявления такого требования.

Как поясняет автор проекта, более 20% работ по капитальному ремонту выполняются с нарушениями. При этом устранение недостатков, допущенных при проведении работ, часто затягивается на срок от шести месяцев до нескольких лет и предваряется судебными разбирательствами.

Напомним, в Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 90%. Полностью завершены работы на 261 объекте. Из них за последние две недели они закончены в 37 домах.

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Елизавета Пуншева