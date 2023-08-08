В июле в Татарстане число резюме от соискателей выросло на 11%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за июль 2023 года наблюдается рост числа резюме от соискателей. Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах за месяц заметнее всего выросло число резюме и как изменился уровень конкуренции на рынке труда.

Число резюме в республике в июле, по сравнению с июнем, увеличилось на 11%.

Причем рост отмечен во всех сферах: наука и образование (+14%), туризм и гостеприимство (+13%), страхование (+12%), медицина, фармацевтика (+11%), спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (+11%), розничная торговля (+11%), искусство, развлечения, массмедиа (+10%), сфера закупок (+1%); среди высшего и среднего менеджмента (+3%).

Уточним, что количество резюме от соискателей выросло впервые с апреля 2023 года.

В целом такая тенденция наблюдается во всех регионах Приволжского федерального округа (+11% к июню): больше всего активность соискателей выросла в Чувашии (+15%), меньше всего — в Самарской области (+8%).



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Илина Хакимова