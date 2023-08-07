Татарстан вошел в число лидеров по экологическим расходом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года Татарстан вошел в число регионов-лидеров по расходам на охрану окружающей среды. Сумма составила 29,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает аналитическая служба FinExpertiza.

Также в число лидеров вошли предприятия Красноярского края (99,6 млрд руб.), Москвы (68 млрд руб.), Подмосковья (57,6 млрд руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (54,2 млрд руб.), Свердловской области (49,9 млрд руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (47,9 млрд руб.), Челябинской области (42,4 млрд руб.), Краснодарского края (35,9 млрд руб.) и Башкортостана (30,5 млрд руб.).

Минимум средств на охрану экологии потратили организации Ингушетии (41 млн руб.), Дагестана (128 млн руб.), Калмыкии (270 млн руб.), Республики Алтай (329 млн руб.), Тывы (408 млн руб.), Еврейской автономной области (412 млн руб.), Карачаево-Черкесии (429 млн руб.), Северной Осетии (818 млн руб.), Кабардино-Балкарии (833 млн руб.) и Чукотки (940 млн руб.).

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Всего за 2022 год в России на эти цели потратили рекордные 1,1 триллион рублей. Это на 12,2% больше, чем годом ранее. Около 802,7 миллиарда рублей из них отвели на защиту воздуха, воды и земли от промышленного воздействия и капитальный ремонт основных фондов. Еще 306,9 миллиардов рублей ушли на инвестиции в строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры.

В прошлом году министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в интервью «Реальному времени» рассказал, что за последние 5 лет в нацпроект «Экология» и в региональные программы охраны окружающей среды вложено 51,8 млрд рублей. В эту сумму входит и вклад промышленных предприятий в ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду.

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Елизавета Пуншева