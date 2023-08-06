Сегодня в Казани ожидается до +31 градуса

В воскресенье, 6 августа, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +29 до +31 градуса. По Татарстану прогнозируется от +27 до +32 градусов.

В Казани также прогнозируется северо-западный ветер порывами 4—9 м/с. Местами он может усиливаться до 14 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане жара сохранится все эти выходные и в начале следующей недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреваться до +33 градусов.



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Максим Кокунин