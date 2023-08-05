Эксперт рассказал о роли агрегаторов новостей на медиарынке

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Директор по развитию новых медиапроектов компании СМИ2 Юрий Синодов рассказал о роли новостных агрегаторов на медиарынке, а также раскрыл принципы взаимодействия СМИ, агрегаторов, читателей и рекламодателей, передает Daily Moscow.

В конце июля Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, вводящие требования к владельцам новостных агрегаторов иметь более 50% российского контроля в структуре управления.

По словам Синодова, агрегаторы уже не раз сталкивались с вниманием государства, которое росло пропорционально активности посетителей в сети. Однако, если количество СМИ в России превышает 50 тысяч, то агрегаторов всего пять, и для них есть отдельный реестр.

realnoevremya.ru (архив)

— В 2023 году у изданий нет других способов продвижения и поиска новой аудитории, кроме обмена трафиком. Часть соцсетей недоступна в России, а те, что доступны, подавляли СМИ возможности получения трафика последние десять лет, — сказал Юрий Синодов.

Все остальные инструменты для СМИ не подходят, добавил он. Для медиа же существенную роль играет то, что агрегаторы могут аккумулировать трафик, который СМИ не могут реализовать на сегодняшний день. Но тем не менее доходные и прямые размещения рекламодателя всегда ограничены в количестве и бюджете, поэтому в случае повышенного интереса к новостям издания они, конечно, получат большое количество просмотров, но продать их дорого все равно не могут, отметил Синодов.

Но при помощи обменной сети к этим просмотрам можно вернуться тогда, когда издания готовы показывать дорогую рекламу, а информационный фон спокоен и посещаемость сайтов не очень высокая.

Эксперт пояснил, что обменная сеть позволяет рекламодателям дешевле и проще проводить кампании с крупным и точечным охватом.

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Илина Хакимова