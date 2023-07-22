В Альметьевске простились с пилотом упавшего в Азовское море самолета — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В молодежном центре Альметьевска состоялась церемония прощания с 27-летним командиром штурмовой эскадрильи Вооруженных сил России Тимуром Хисматуллиным. 17 июля он потерпел крушение над Азовским морем, возвращаясь с боевого задания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Весь его жизненный путь был связан со служением Отечеству и с исполнением воинского долга. Этот долг он исполнил с честью, — заявил руководитель альметьевского исполкома Айдар Каюмов, который лично присутствовал на церемонии прощания.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25, пролетая над населенным пунктом, столкнулся с серьезной поломкой. Тимур Хисматуллин отвел пикирующий самолет от города в сторону Азовского моря. Таким образом, он смог спасти горожан ценой собственной жизни. Он успел катапультироваться, но на крайне малой высоте и в воде ему уже не смог помочь спасательный жилет.

Указом президента страны Владимира Путина за отвагу и самоотверженность он посмертно награжден орденом мужества. Сегодня награду вручили супруге и родителям Хисматуллина.

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Максим Кокунин