Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 63%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 63%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, в мероприятия по охране окружающей среды включены пять объектов по двум программам. Из них четыре являются частью нацпроекта «Экология».

Также в Казани ведется рекультивация иловых полей, которая в настоящее время выполнена на 52%. Еще в 31% оценивается выполнение работ по демонтажу трубопроводов в Нижнекамском водохранилище. Что касается работ по рекультивации Самосыровского полигона, то они выполнены на 69%.

Кроме того, в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» продолжается берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у пгт. Камское Устье. К текущей дате выполнение составляет 88%. В рамках еще трех программ благоустройства ведутся работы по 68 общественным пространствам. Выполнение по ним оценивается в 42%.

В Татарстане с 2018 года число зафиксированных превышений загрязняющих веществ в Волге снизилось на 27,4%.



— Это стало возможным благодаря выполнению природоохранных мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Это строительство биологических очистных сооружений в пгт. Нижние Вязовые, в пгт. Васильево, реконструкция очистных МУП «Водоканал» г. Казани и другие мероприятия, — рассказали на этой неделе в Минэкологии.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин