За первый квартал 2023 года Татарстан посетили 470 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

470 тысяч туристов посетили Татарстан по итогам первого квартала этого года. Такие данные на основе сведений о размещении в гостиницах и отелях республики представил Госкомитет по туризму республики.

Объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг за этот же период составил 4,5 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что чаще всего путешественники выбирают Казань, остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабугу и Тетюши.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, опрошенные «Реальным временем» эксперты рассказали, что Казань пользуется огромной популярностью у российских туристов. По оценке туроператоров, спрос на поездки в столицу Татарстана вырос за год на 30—40%. Сам отдых также подорожал — в среднем на 20%.



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Айрат Назипов