В Казани почти на четверть снизилось число новостроек

В Казани в первом полугодии на 24% снизилось число новостроек в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».



Тенденция снижения числа проектов наблюдается и в других крупных городах: в Москве число новостроек сократилось на треть, в Санкт-Петербурге — на 23%, в Уфе — на 35%, в Самаре — на 29%.

В качестве одной из причин более редкого выхода на рынок новых жилых и апарт-комплексов называют обвал спроса в конце 2022 года, когда многие девелоперы были вынуждены скорректировать планы из-за удорожания проектного финансирования, отметил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Также сказалась угроза затоваривания: застройщики выводили в продажу новые объемы более аккуратно, чтобы достичь восстановления баланса спроса и предложения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средняя стоимость «квадрата» новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Одно из самых сильных снижений цен зафиксировали в Казани. За последний месяц средняя стоимость квадратного метра новостроек по России снизилась на 0,5%. На такой же показатель снизились цены на «квадраты» в столице Татарстана. Кроме того, максимальное снижение зафиксировано в Москве (–0,8%), Перми (–0,7%), Краснодаре (–0,4%) и Тюмени (–0,3%).

Напомним, в Казани 75% квартир в новостройках продаются по спецпредложениям. Доля студий составляет 72%, однокомнатных квартир — 78%, двухкомнатных — 84%, трехкомнатных — 77%.



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Маргарита Головатенко