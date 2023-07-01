В Татарстане 2 июля ограничат движение маломерных судов по Волге и Свияге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на реках Волга и Свияга в воскресенье, 2 июля, ограничат движение маломерных судов. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности жизни людей при проведении фестиваля Sviyaga Fest-2023 на акватории рек. Под запрет попадает использование гидроциклов, байдарок, гребных лодок, а также парусных, прогулочных, спортивных судов на расстоянии 600 метров от берега.

Ограничение будет действовать с 08.30 до 14 часов 2 июля. Sviyaga Fest проходит с 30 июня по 2 июля в Свияжске.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в столице Татарстана 8 и 9 июля введут запрет на использование маломерных судов, в том числе гидроциклов, байдарок, гребных лодок, парусных, прогулочных и спортивных судов на Казанке. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».



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Елизавета Пуншева