Президент Абхазии выразил поддержку Владимиру Путину

Президенту России Владимиру Путину позвонил его абхазский коллега Аслан Бжания, стороны провели телефонный разговор, в ходе которого последний выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.

— Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране, — сообщила пресс-служба Кремля в telegram-канале.

Уточняется, что также были обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе и реализация намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также выразил полную поддержку шагам российского руководства. Кроме того, 24 июня Владимир Путин созвонился с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Глава российского государства также проинформировал своих собеседников о ситуации в стране.

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Илина Хакимова