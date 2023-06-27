Павел Дуров анонсировал появление функции Stories в Telegram

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Telegram в июле добавит новую функцию — истории (сторис), об этом написал в своем telegram-канале основатель площадки Павел Дуров.

— В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы, — написал он.

Дуров отметил, что сториз находятся уже на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля. Дуров считает, что это событие «ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас».

По его словам, пользователи смогут с высокой точностью определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты (за исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.



— Истории будут размещены в расширяемом разделе в верхней части вашего списка чатов, что делает их легкодоступными, не занимая при этом ценного места. <...> Будет легко скрыть истории, опубликованные любым контактом, переместив их в список «Скрытые» в разделе «Контакты» вместо главного экрана. <...> В дополнение к использованию десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео вы сможете добавлять подписи к своим историям, чтобы добавить больше контекста или ссылок, а также отмечать других людей, — добавил Дуров.

Также пользователи смогут самостоятельно выбирать, когда истечет срок действия истории: через шесть, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой.



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Илина Хакимова