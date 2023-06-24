Синоптики предупредили татарстанцев о грозах
Ночью и днем 25 июня на территории Татарстана местами ожидается гроза с кратковременным усилением северо-восточного ветра до 15—18 м/с. Об этом информирует Гидрометцентр республики.
Максимальная температура воздуха днем составит +25 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заморозки в Татарстане. По его словам, они ожидаются в ближайшие ночи. Аномально холодная погода установится также на Урале и на юге Западной Сибири.
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