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Россельхознадзор ограничил ввоз шмелей в Россию из стран Евросоюза

22:13, 23.06.2023
Россельхознадзор ограничил ввоз шмелей в Россию из стран Евросоюза
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз шмелей в Россию из стран Евросоюза ввиду отсутствия подтверждения европейской стороной обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых. Информация опубликована на сайте ведомства.

С этим вопросом в ведомство обратилась Ассоциация энтомологов и шмелеводов. Ее участники беспокоились возможностью ввоза со шмелиными семьями и кормами вирусов и возбудителей различных болезней, которые могут наносить значительный вред выращиваемым в теплицах культурам, а также распространяться среди сельхозработников и потребителей продукции.

— Для обсуждения данной ситуации и подтверждения безопасности поставляемых в Россию насекомых российское ведомство запросило переговоры с Генеральным директоратом ЕК по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE), — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако Россельхознадзор до настоящего времени не получил ответ от зарубежного компетентного органа.

Месяц назад в Татарстане из-за угрозы распространения нового заболевания — тропилелапсоза — ограничили завоз пчел с юга. На данный момент лекарства от него нет, что может стать губительным для значительного числа ульев.

В Татарстане планируют развивать татарскую популяцию пчел — к ним относят особую породу медоносных насекомых, которая очень ценится пасечниками Поволжья, Урала и Сибири за ее уникальные свойства. Однако в последние годы возникла угроза исчезновения татарской пчелы, поэтому для увеличения ее численности в республике запускают программу помощи племенным пчелохозяйствам. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
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