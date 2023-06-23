Россельхознадзор ограничил ввоз шмелей в Россию из стран Евросоюза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз шмелей в Россию из стран Евросоюза ввиду отсутствия подтверждения европейской стороной обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых. Информация опубликована на сайте ведомства.

С этим вопросом в ведомство обратилась Ассоциация энтомологов и шмелеводов. Ее участники беспокоились возможностью ввоза со шмелиными семьями и кормами вирусов и возбудителей различных болезней, которые могут наносить значительный вред выращиваемым в теплицах культурам, а также распространяться среди сельхозработников и потребителей продукции.

— Для обсуждения данной ситуации и подтверждения безопасности поставляемых в Россию насекомых российское ведомство запросило переговоры с Генеральным директоратом ЕК по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE), — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако Россельхознадзор до настоящего времени не получил ответ от зарубежного компетентного органа.

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Айрат Назипов