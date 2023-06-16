Товарооборот между Татарстаном и ОАЭ по итогам 2022 года составил $71 млн

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Товарооборот между Татарстаном и ОАЭ по итогам 2022 года вырос и составил 71 миллион долларов. Об этом стало известно на встрече раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бен Туком Аль-Марри на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Стороны обсудили состоявшийся в мае KazanForum, отметив, что делегация из ОАЭ традиционно была широко представлена.

— Когда речь идет о KazanForum — я сделаю все, что бы моя команда приехала обязательно, — сказал министр в ответ на приглашение о новом посещении форума.

Министр экономики ОАЭ отметил, что готов расширять количество рейсов в Татарстан и работать по направлению халяль-индустрии (финансы), сообщили в пресс-службе раиса республики.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В феврале сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и ОАЭ составил $28,6 млн. За последние 6 лет товарооборот России с исламскими странами вырос в 2 раза. В 2022 году он достиг рекордных $153,6 миллиарда.

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Маргарита Головатенко