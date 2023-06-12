Индия предложила реформировать архитектуру глобального управления

Реформирование архитектуры глобального управления и возрождение глобального процесса принятия решений с тем, чтобы он был более представительным, имеют основополагающее значение для построения будущего. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития.

— Такие усилия будут способствовать созданию моделей развития, при которых ни один регион, ни одна страна и ни один человек не останутся в стороне. Эти усилия позволят обеспечить глобализацию, ориентированную на человека, без возникновения климатического кризиса или долгового кризиса, — передает его высказывания «РИА Новости».

В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите G7 в Хиросиме призвал к реформе ООН. По его словам, организация больше не отражает нынешние реалии мира.

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Айрат Назипов