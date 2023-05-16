Спецпрокурор США: ФБР знало о фабрикации истории о связи Трампа с Россией

Спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм опубликовал доклад, в котором говорится, штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковал историю о связях Дональда Трампа с Россией, однако ФБР не стало проводить никаких расследований в связи с этой информацией.

В тексте также отмечается, что американским спецслужбам не следовало начинать расследование о сговоре Трампа с Россией, поскольку оно было основано на недостоверных данных и у американского разведсообщества не было информации о том, что кто-то из окружения экс-главы Белого дома контактировал с российскими спецслужбами:



— ФБР использовало сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию для запуска расследования о Трампе и России, — указывается в докладе.

Фото: kremlin.ru

Дональд Трамп прокомментировал опубликованный доклад, отметив, что американцев просто обманули, сообщает «РИА Новости»:

— После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто, — заявил он.

В докладе указывается, что ФБР США имело все данные о том, что штаб Клинтон полностью сфабриковал эту историю. Напомним, перед выборами 2016 года американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца на основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.



На прошлой неделе суд Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете на писательницу и журналистку Джин Кэролл.



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Илина Хакимова