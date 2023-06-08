Раис Татарстана провел рабочую встречу с министром просвещения Катара

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с министром просвещения и высшего образования Катара госпожой Бусейной Аль-Нуайми. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. Важно сотрудничать в научно-образовательной, культурной и туристической сферах. Убежден, что нам необходимо рассмотреть возможность совместных научных исследований в значимых для наших стран отраслях, в том числе и с участием молодых ученых, — отметил раис.

Он подчеркнул важность проекта Болгарской исламской академии. По словам Минниханова, он позволяет сохранить культурные традиции ислама и формировать бережное отношение к исламскому образованию и науке. Раис предложил организовать обмен школьниками, студентами и преподавателями для развития взаимоотношений в области образования республик.

— Благодарю за радушие и гостеприимство, возможность обменятся опытом, развивать сотрудничество. Некоторые наши студенты учатся в ваших вузах, — в свою очередь отметила представитель Катара.



5 июня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с прибывшим в Казань директором Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования России Сергеем Пахомовым. Они обсудили сотрудничество в сфере подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров.

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Елизавета Пуншева