Рустам Минниханов обсудил с директором департамента Минобрнауки России подготовку научных кадров

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с прибывшим в Казань директором Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования России Сергеем Пахомовым. Они обсудили сотрудничество в сфере подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров.

В планах Сергея Пахомова также участие в научно-практическом семинаре по развитию системы государственной научной аттестации, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Мероприятие организуют в Казанском государственном институте культуры.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, по данным официальной статистики, в Татарстане с 2017 года сократилась численность как кандидатов, так и докторов наук. Вместе с этим в республике выросла численность работников, занимающихся научными исследованиями и разработками. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина