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Россия обеспокоена тем, что реэкспортируемое оружие на Украину часто попадает на черные рынки

19:26, 03.06.2023
Россия обеспокоена тем, что реэкспортируемое оружие на Украину часто попадает на черные рынки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия обеспокоена тем, что незаконно реэкспортируемое на Украину советское вооружение зачастую оказывается на черных рынках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

— Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма, — сказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ФСВТС рассказали, что одновременно с этим Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российского вооружения и военной техники. Также в ведомстве сообщили, что Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО.

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Максим Кокунин
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