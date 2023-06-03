Россия обеспокоена тем, что реэкспортируемое оружие на Украину часто попадает на черные рынки

Россия обеспокоена тем, что незаконно реэкспортируемое на Украину советское вооружение зачастую оказывается на черных рынках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

— Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма, — сказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ФСВТС рассказали, что одновременно с этим Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российского вооружения и военной техники. Также в ведомстве сообщили, что Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин