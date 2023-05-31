В Кировском районе Казани на день отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Кировском районе Казани ожидается отключение воды, это связано с работами по переврезке водопровода Д=315 мм на объекте «Реконструкция Горьковского шоссе, ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское шоссе, ул. Залесная, участок от ул. Музыкальная до автомобильной дороги федерального назначения М-7 «Волга», сообщили в МУП «Водоканал».



Воду отключат 6 июня с 9.00 до 23.00 по адресам:

пос. Залесный по улицам: Хибинской, Алтынова, Варшавской, Болгарской, Окской, Варшавский переулок, Интернатной, Лесопарковый переулок, Таганрогской, Пограничной, Лесопарковой, Паровозников, Селянской, Молдавской, Тетюшской, Вьюжной, Ежевичной, Карпатской, Родниковой, Полесской, Красноармейский переулок, Полоцкой, Зимней, Калиновского, Алеутской, Лесопарковой, Е. Шварца, Залесной от д.1 до ул. Прудной, Славянской, Выборной, Актюбинской, Лесной переулок, Аксакова, Совхозный переулок, Сафина, Актанышской, Аксакова переулок, Узорной, Шавкат, Аккюш, Песенной, Узорный переулок, Ташлы, Осиновской, Ново-Осиновской, 2-й и 3-й Ново-Осиновской, Ново-Осиновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Залесной, Новоселова, Прудной;

по Горьковскому шоссе от железной дороги о. п. 787 км в сторону пос. Залесный, озеро Глубокое территория, лесопарк «Лебяжье», озеро Лебяжье, Горлесопарк, д. 43, 48, Залесная (детская железная дорога), Лесопарковый переулок, 19 (пожарно-спасательная часть).

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 9.00 четверга, 1 июня, до 9.00 пятницы, 2 июня, водоснабжение отключат в домах

Советского района Казани по улицам Аделя Кутуя и Габдуллы Кариева.

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Маргарита Головатенко