Правительство России не поддержало закон об обращении к чиновникам через соцсети

Кабмин России не поддержал законопроект об обращении к чиновникам через соцсети. Об этом сообщают «Известия».

Документом предлагалось внести изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», которыми для россиян предусматривалась возможность обращаться в государственный орган власти, местного самоуправления или к должностному лицу через официальные страницы в социальных сетях. Но в правительстве посчитали, что законопроект требует существенной доработки.

— Необходимо отметить, что принятие данного законопроекта представляет прямую угрозу законным правам и интересам граждан РФ, которым, в соответствии с Конституцией и законом «О персональных данных», гарантирована тайна переписки, неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных, — говорится в официальном отзыве правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В правительстве отмечают, что законопроект не содержит положений, предусматривающих механизм обеспечения конфиденциальности содержания обращения и защиты персональных данных гражданина.

В прошедшие выходные замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко предложил объявить 1 сентября днем общероссийского перехода на мессенджер Telegram. Он подчеркнул, что заставить всех россиян поменять мессенджер нельзя, однако «всех госслужащих перевести на Telegram» депутаты и правительство могут.

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Айрат Назипов