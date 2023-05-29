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В МЧС опровергли информацию о затоплении домов в Черемшанском районе Татарстана

17:50, 29.05.2023
В МЧС опровергли информацию о затоплении домов в Черемшанском районе Татарстана
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В ГУ МЧС России по Татарстану прокомментировали сообщения в интернете о якобы затопленных частных домах в Черемшанском районе республики. Видео с проливными дождями опубликовали ряд telegram-каналов.

Как сообщили в ведомстве, кадры были сняты не в Татарстане, а в Адыгее. Там в прошлую пятницу, 26 мая, в результате дождевого паводка затопило частные домовладения и придомовые территории.

Инцидент произошел в ауле Ходзь. Местные власти оценивают причиненный ущерб.

В конце марта в Казани затопило дом ветерана Великой Отечественной войны и его дочери-инвалида. По факту подтопления была организована доследственная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту инцидента.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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