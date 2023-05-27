В Свияжске откроют стеклодувную мастерскую в рамках акции «Ночь музеев»

Фото: предоставлено организаторами

Сегодня в Свияжске презентуют стеклодувную мастерскую. Первый показательный мастер-класс для посетителей состоится в рамках акции «Ночь музеев» в 16.00.

Мастер-класс проведет стеклодув Валентина Ассесерова из Санкт-Петербурга. В качестве материала для работы используются бутылки, которые собираются в специальные контейнеры для стеклянного вторсырья. Затем тара сортируется, очищается и идет в печь на переплавку.

Специальные контейнеры расположены на территории Свияжска, они установлены на музейных объектах, в зонах скопления туристов и у точек общепита. На сегодняшний день около 300 бутылок собрано и будет отправлено на переработку.

Для того, чтобы попасть на мастер-класс нужно зарегистрироваться на сайте, а также привезти с собой не менее 5 пустых одинаковых стеклянных бутылок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мастерская расположилась во дворе музея истории Свияжска. В течение лета и осени сотрудники продолжат обучение стеклодувному мастерству. Проведение регулярных мастер-классов для посетителей запланировано на декабрь 2023 года.

Напомним, сегодня в Свияжске проходит «Ночь музеев» с обширной программой. В организации большого музейного фестиваля заняты более 250 участников.

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Айрат Назипов