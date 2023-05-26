В Свияжске 27 мая пройдет «Ночь музеев»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

27 мая в Свияжске пройдет «Ночь музеев» с обширной программой. В организации большого музейного фестиваля заняты более 250 участников, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.



В музеях и выставочных залах нон-стопом пройдет более 50 экскурсий, а театральная площадка в музее истории Свияжска встретит гостей двумя спектаклями.

На мероприятии впервые презентуют стеклодувную мастерскую «Лезем в бутылку». Команду проекта специальное приехал обучить мастер из Санкт-Петербурга. На острове стоят шесть контейнеров, в них можно привезти и отправить на переработку свою стеклотару.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Музейные педагоги проведут квесты, мастер-классы на офортном станке, занятия, викторины для детей и их родителей. В атмосфере ярмарки пройдут уличные мероприятия: мастер-классы от ремесленников, мастер-классы по средневековым танцам, анимация для детей и взрослых и конечно же музыкальная программа.

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Маргарита Головатенко