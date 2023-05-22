Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поздравили Фарида Мухаметшина с днем рождения

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отмечает сегодня свое 76-летие. В его адрес поступают поздравительные телеграммы от глав российских регионов, депутатов Госдумы и руководителей дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Казани.

— За вашими плечами колоссальный опыт ответственной и важной работы, много значимых достижений во имя Республики Татарстан. Вы закрепили за собой авторитет блестящего профессионала, человека твердого слова, для которого не существует непреодолимых трудностей, а верное служение интересам земляков было и остается главным жизненным ориентиром, — поздравила его председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Поздравительную телеграмму в адрес Мухаметшина отправил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пожелал ему «успехов, здоровья и всего наилучшего».

— Законодательно обеспечивая решение стоящих перед регионом задач, представляя интересы избирателей, Вы вносите вклад в развитие Республики Татарстан, — сказано в телеграмме.

Фото: president.tatarstan.ru (архив)

А раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал спикеру татарстанского парламента

«неиссякаемого вдохновения, сил и энергии».

— Многие годы Вы остаетесь бессменным Председателем Государственного Совета Татарстана и секретарем регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», что свидетельствует о Вашем искреннем стремлении быть полезным родной республике и стране, — подчеркнул Минниханов.

В прошлом году на свой юбилей Мухаметшин презентовал книгу «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы». Кто пришел поздравить юбиляра, почему сам председатель Госсовета Татарстана считает себя счастливым и о каких виражах идет речь в издании — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов