В Татарстане зарегистрирован новый региональный бренд «Казанская узорная кожа»

Фото: предоставлено Рамзаном Хусаиновым

Производитель татарской национальной обуви казанское ООО «Сахтиан» зарегистрировало исключительное право на бренд «Казанская узорная кожа». Торжественная церемония вручения свидетельства на наименование места происхождения товара (НМПТ) прошла во время Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Документ вручил замглавы Роспатента Андрей Солонович.

«Казанская узорная кожа» стал первым в истории Татарстана зарегистрированным брендом, обратила внимание директор ООО «Сахтиан» Альфия Артемьева. Он предоставляет возможность использования НМПТ для обозначения товаров народных промыслов, связанных с кожевенным производством. Правовая охрана нового регионального бренда защищает его от подделок.

— В ходе взаимодействия с Роспатентом главная задача состояла в том, чтобы доказать известность наименования «Казанская узорная кожа» для соответствующих товаров с особыми свойствами, которые исторически изготавливались на территории Казани. Для этого нам в том числе пришлось обратиться к этнографическим источникам прошлых веков, — рассказал «Реальному времени» управляющий партнер «Хусаинов, Хомяков и Партнеры» Рамзан Хусаинов.

Фото предоставлено Рамзаном Хусаиновым

ООО «Сахтиан» основано на базе бывшего филиала Арского ПОНО в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана. В настоящее время на производстве работает 15 человек. Основной ассортимент — татарская национальная обувь. Возрождена традиционная технология производства обуви методом ручной прошивки (способ соединения верха и низа).

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Луиза Игнатьева