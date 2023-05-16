«Пытались ко всем найти свой подход, все-таки народы разные»: особенности этноэкспедиций по Татарстану

Фото: предоставлено Софией Озджан

В выходные в Казани завершился музыкальный кластер-фест «БЕКАР», организованный музыкальным колледжем имени Аухадеева совместно с Национальной библиотекой РТ. Одну из лекций провела выпускница колледжа, студентка Казанской консерватории София Озджан: «Все, что вы хотели, но боялись спросить о фольклоре». Сама она увлеклась народной культурой в 13 лет, узнав, что наполовину удмуртка.

Солистка фолк-группы Zakaria, участница перформанса «Гашыйк», в частности, говорила об особенностях записей песен в этноэкспедициях: «Мы ходили по деревне, спрашивали, у кого можно послушать песни, нас направляли к бабушкам, мы к ним шли, стучались, долго к себе располагали, а потом уже они нам пели. А в некоторых экспедициях заодно думали, где же мы сегодня будем спать, кто же нас пустит. Интересно, что если попросить бабушек спеть ту же песню во второй раз, они никогда не смогут спеть точь-в-точь как в первый, мотив будет отличаться».

По словам Озджан, фонды фольклорно-этнографического кабинета консерватории содержат более 15 000 единиц материалов экспедиций начиная с 1995 года. Собранные песни можно услышать, к примеру, во время выступлений фольклорного ансамбля консерватории.

На вопрос, насколько тяжело «раскрутить» бабушек на песни, Озджан ответила:



— Конечно, наш руководитель пыталась их предупредить заранее о нашем приезде. Мы приносили им вкусняшки, пытались ко всем найти свой подход, все-таки народы разные. Если знаешь их язык, они очень быстро располагаются к тебе.



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Диана Салихова