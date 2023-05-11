Google показал свой первый складной смартфон Pixel Fold

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В среду на ежегодной конференции для разработчиков Google представил свой первый складной смартфон Pixel Fold. Начальная цена на новую модель в США составляет $1 799.

— В разложенном состоянии это наш самый тонкий смартфон и самый тонкий телефон-раскладушка на рынке, — подчеркнул глава подразделения устройств компании Рик Остерло.

Размер дисплея в разложенном состоянии составляет 7,6 дюйма, частота обновления кадров — 120 Гц.

Разрешение основной камеры смартфона составляет 48 мегапикселей, еще двух камер — по 10,8 Мп. Выпускаться он будет с 12 Гб оперативной памяти и с двумя вариациями физического накопителя — 256 и 512 Гб. Смартфон оснащен процессором Tensor G2.

Продажи телефона начнутся в июне.

В марте бренд Redmi представил лимитированную версию смартфона Redmi Note 12 Turbo. Гаджет выполнен в стиле вселенной «Гарри Поттера».

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Елизавета Пуншева