Записи Альфии Авзаловой 1973 и 1981 годов переиздали под одной обложкой
АО «Фирма Мелодия» переиздала записи Альфии Авзаловой 1973 и 1981 годов под одной обложкой.
Альбом включает в себя 14 композиций в совместном исполнении с Фанисом Гильмутдиновым и Ренатом Сибгатуллиным.
В репертуаре песни — «Туган авалым Сакмар буйларында» («Деревня на берегу Сакмар»), «Минзәлә» («Мензелинск»), «Төнбоек» («Кувшинка»), «Күбәләгем» («Моя бабочка»), «Бөрлегән» («Костяника») и другие.
В январе Фирма «Мелодия» выложила на цифровые площадки записи Альфии Авзаловой и ансамбля «Казан утлары» 1973 года. С гордостью можем сказать, что произошло это с подачи «Реального времени». Наша интернет-газета два года назад обратилась в компанию с вопросами о переиздании архивных записей, в результате история получила продолжение. Этот сборник, надеемся, станет лишь ласточкой в деле возвращения татарской музыки слушателю.
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