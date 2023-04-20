Минтимер Шаймиев: «У меня принцип такой — где родился, там и пригодился»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев дал интервью «Российской газете». Он признался, что никогда не видел себя в роли главы государства:



— По жизни я никогда никаких должностей не искал, наоборот, работа меня искала, — сказал он.

Минтимер Шаймиев напомнил, что отказал президенту России Владимиру Путину в просьбе возглавить Приволжский Федеральный округ:

— Я с благодарностью отказался. Насчет Москвы были предложения еще и до перестройки, звали первым замом в союзное Министерство мелиорации. У меня принцип такой: где родился, там и пригодился.

После ухода с поста главы республики Шаймиев счел для себя неприемлемым продолжить деятельность в Госсовете РФ или в Совете Федерации:

— В итоге мы сошлись на том, что буду Государственным Советником Республики Татарстан — это работа на безвозмездной основе, с правом законодательной инициативы и участием в важных протокольных мероприятиях.

Так Минтимер Шаймиев решил посвятить себя тому делу, которым давно и глубоко интересовался — возрождению исторических святынь и символов веры, созданию центров мощной духовной силы:

— Власть — прочный и порочный круг, вот такую формулу я вывел для себя. Выйти из этого круга, разорвать его мало кому удается. У человека на генном уровне заложено стремление властвовать, быть первым.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко