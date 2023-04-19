Рустам Минниханов посетил молочную ферму в Елабужском районе Татарстана

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил молочную ферму ООО «Мир» в Елабужском районе республики. Об этом сообщает его пресс-служба.

В состав комплекса входит три коровника, пять корпусов для телят, два зерновых склада и ряд других хозяйственных блоков. Хозяйство насчитывает 2488 голов. На ферме работают 48 местных жителей.

Инвестор рассказал о планах увеличить поголовье более чем в два раза и в течение этого года построить еще 4 корпуса.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На прошлой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал об итогах работы отрасли животноводства за первый квартал этого года по сельхозформированиям в республике. Он отметил, что в регионе на 1 апреля насчитывалось более 639 тысяч голов крупного рогатого скота.

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Айрат Назипов