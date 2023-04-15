Прощание с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером пройдет 17 апреля

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прощание с народным артистом России и Татарстана Вадимом Кешнером пройдет 17 апреля, в понедельник. Гражданская панихида в театре имени Качалова начнется в 10.00.

Зал для желающих проститься будет открыт с 9.30. Вход со стороны улицы Баумана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Вадим Кешнер умер накануне в возрасте 86 лет. Он работал в театре Качалова с 1961 года. На сцене Кешнер сыграл сотни ролей, в том числе Петра Чайковского в литературно-музыкальном спектакле «Жизнь для вечности» в проекте с дирижером Натаном Рахлиным и ГСО РТ. Он преподавал в Казанском театральном училище, работал в студии Константина Хабенского.



В 2017 году, когда Вадим Кешнер праздновал свой юбилей, «Реальное время» взяло у него интервью. Он рассказал об отношении к современному театру, о том, как ему, сыну «врага народа», пришлось пробиваться в жизни, о предке-датчанине, который выкупил из крепостной неволи будущего великого скульптора Опекушина.

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Айрат Назипов