У казанского стадиона «Ак Барс Арена» обновят входную группу

Фото: скриншот проектной документации

Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» ищет подрядчика для поставки и сборки конструкции панорамного остекления входной группы стадиона «Ак Барс Арена». Стоимость контракта оценивается в 505 тысяч рублей. Выполнить работы планируется в течение 45 дней с даты подписания договора.

Согласно проектной документации, еще до реализации контракта исполнитель должен будет выехать на место, чтобы выполнить точные замеры. Далее ему предстоит поставить металлический каркас вместе со стеклами на футбольный стадион по адресу: проспект Ямашева, 115а.

Отмечается, что все детали должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Там же подрядчик должен будет собрать новый тамбур входной группы.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин (архив)

Напомним, в конце января «Реальное время» писало, что АО «Казань Арена» в очередной раз пытается нанять подрядчика для проведения реновации футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена» за 3,5 млн рублей. Стоит отметить, что аналогичный договор планировалось заключить в декабре 2022 года, но закупку отменили, а стоимость контракта с того момента выросла на 84 тысячи.



Что касается закупки, которая не состоялась в прошлом году, то, согласно документации, ее финансирование должно было осуществляться за счет средств, полученных в рамках договора доверительного управления. Стоимость контракта оценивалась в 3,4 млн рублей.

Размер футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена» — 107 на 68,5 метра, тип покрытия — натуральный газон. Кроме того, на нем имеется система жидкостного подогрева газона, система орошения с автоматическим управлением и автоматическая система аэрации.



В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, входило: выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 миллиметров, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями. Заказчик также требует удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать. Детали — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин