На «Госуслугах» вернули функцию удаления профиля
На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение.
Функция удаления профиля была убрана с онлайн-портала в конце марта. Ее убрали из веб-версии сервиса и в приложении.
В Минцифры РФ говорили, что удалить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно только при посещении МФЦ. Такое решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их, подчеркивали в ведомстве.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым