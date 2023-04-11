На «Госуслугах» вернули функцию удаления профиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение.

Функция удаления профиля была убрана с онлайн-портала в конце марта. Ее убрали из веб-версии сервиса и в приложении.

Фото: realnoevremya.ru

В Минцифры РФ говорили, что удалить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно только при посещении МФЦ. Такое решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их, подчеркивали в ведомстве.

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Айрат Назипов