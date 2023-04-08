В Татарстане до декабря проведут капремонт 44 филиалов МФЦ

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане проведут капитальный ремонт 44 зданий многофункциональных центров. Работы затронут 35 районов республики, а их общая стоимость оценивается в 31,9 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой». Согласно проекту договора, обновить МФЦ необходимо до 1 декабря этого года.

В список мест, где будет проведен капремонт вошли многофункциональные центры Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Нижнекамска, Менделеевска, Чистополя, Тетюшей, Мамадыша, Лениногорска, Елабуги, Альметьевска, Бавлов, Азнакаево, Буинска, Арска, Заинска, Кукмора, сел Базарные Матаки, Алексеевское, Верхний Услон, Высокая Гора, Старое Дрожжаное и другие.

Во всех этих филиалах подрядчик проведет комплекс общестроительных работ, а также закупит новую мебель и все необходимое оборудование.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

МФЦ Татарстана в 2022 году оказали жителям республики более 6 млн услуг — это меньше, чем годом ранее, когда было оказано 6,9 млн услуг. В ведомстве объяснили спад количества обращений развитием цифровизации, а еще экономической ситуацией в стране, в связи с которой оформление документов отходит на второй план, и продлением срока действия некоторых документов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин