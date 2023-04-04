В Татарстане за сутки зарегистрировали 93 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы десять человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 4 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 053 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 201 198 человек, в том числе 78 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко