Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин назначил председателем Лаишевского районного суда Татарстана Раиля Шайдуллина. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.
Также новые должности получили судьи в Казани. Судьей Кировского районного суда стала Тамара Хадыева, а Советского — Хайдар Кадыров.
По решению президента страны, судьей Арбитражного суда Татарстана стала Лилия Абдрафикова.
Напомним, в начале года Владимир Путин подписал указ о назначении Юсуфа Сахапова судьей Верховного суда Татарстана. Он с 2014 года работал председателем Азнакаевского городского суда.
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