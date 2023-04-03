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Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане

17:12, 03.04.2023
Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил председателем Лаишевского районного суда Татарстана Раиля Шайдуллина. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Также новые должности получили судьи в Казани. Судьей Кировского районного суда стала Тамара Хадыева, а Советского — Хайдар Кадыров.

По решению президента страны, судьей Арбитражного суда Татарстана стала Лилия Абдрафикова.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале года Владимир Путин подписал указ о назначении Юсуфа Сахапова судьей Верховного суда Татарстана. Он с 2014 года работал председателем Азнакаевского городского суда.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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