В Татарстане за сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы шесть человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 3 апреля в республике выявили 203 960 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 201 120 человек, в том числе 96 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко