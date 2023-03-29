«РИА Новости»: «Ростех» прорабатывает возможность привлечения осужденных к работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Ростех» прорабатывает возможность привлечения осужденных граждан к работе, не требующей высокой квалификации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в государственной корпорации.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что ФСИН России пытается устроить осужденных на работу в «Ростех». Уточнялось, что директор службы Аркадий Гостев написал в адрес главы «Ростеха» Сергея Чемезова письмо, в котором предложил содействие осужденных в изготовлении и поставке продукции для нужд госкорпорации.

— Как известно, труд облагораживает человека. Этим людям, безусловно, надо давать шанс, чтобы они могли приносить пользу своей стране. Тем более что спрос на рабочие руки сейчас очень большой. Безусловно, на сборке ракет или самолетов эта сила не может быть задействована. Но на отдельных видах работ, не требующих высокой квалификации, почему нет? — сказал источник.

По его словам, аналогично исправительные учреждения могут выступить поставщиками спецодежды и других видов несложной продукции.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в ноябре сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий создание института пробации для осужденных и лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера.



В рамках законопроекта предполагается создание специальных центров. Они будут помогать лицам, к которым применяется постпенитенциарная пробация, в том числе по предоставлению временного места пребывания.

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Максим Кокунин