«КОС-Синтез-УОР» уступил «Штурму-2002» в матче чемпионата России

Фото: "КОС-Синтез-УОР"

«КОС-Синтез-УОР» проиграл «Штурму-2002» в матче чемпионата России, счет игры составил 0:2 (2:2, 1:4, 5:2, 1:3). Молодежная заводская команда не сумела сравнять счет в серии игр первого круга турнира за 5—8-е места чемпионата России по водному поло.

Мячи в составе казанской команды забросили: Белянский (2), Иванов (2), Самсонов (2), Комаров (2), Мирзиев (1).

Счет игры открыли гости. С интервалом в 3 минуты в ворота «КОС-Синтез-УОР» влетели два мяча. Заводчане отыгрались к концу первой четверти. Дубль оформил Даниил Иванов. 2:2 — итог стартового игрового отрезка.



Фото: «КОС-Синтез-УОР»

Второй период, к сожалению, казанцы проиграли со счетом 1:4, и на большой перерыв ушли с отставанием в три мяча, 3:6.



В третьем тайме главный тренер «КОС-Синтез-УОР» Евгений Ярощук поменял вратаря. Вместо Родиона Тимофеева пост на последнем рубеже обороны принял Кирилл Бадьяров. Уже на первой минуте разницу сократил Замир Мирзиев. Две контратаки подряд конвертировал Сергей Белянский. Богдан Комаров точно пробил пенальти, лишнего — Даниил Самсонов. И вот уже счет на табло равный.

Последний тайм — самый сложный, он получился невероятно напряженным по накалу. До конца игры удалили Даниила Иванова. Кирилл Бадьяров отразил пенальти. Богдан Комаров реализовал большинство, и казанцы впервые в матче вышел вперед. Красную карточку получил главный тренер «Штурма-2002». Однако соперник сравнял шансы и за полторы минуты до конца игры вышел вперед, 9:11.



Фото: «КОС-Синтез-УОР»

Теперь в ближайшей перспективе «КОС-Синтез-УОР» — серия игр за 7-е место.

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Илина Хакимова