Казанцы рассказали, с какой целью откладывают деньги

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева

54% казанцев откладывают деньги на черный день. 34% опрошенных копят средства на заветную мечту, а 14% — на стартовый капитал для открытия бизнеса. Об этом говорится в результатах совместного исследования «Ренессанс Жизнь» и hh.ru.

Также аналитики выяснили, что каждый четвертый казанец пытается откладывать деньги при любой возможности. 19% опрошенных признались, что этим занимаются ежемесячно, 11% делают это время от времени. Лишь 1% следуют такой стратегии чаще чем раз в месяц.

В большей степени привычка откладывать деньги присуща респондентам в возрастной категории от 18 до 24 лет (66%). Среди опрошенных старшего поколения таких 55%. Отказ от всякого рода накоплений относится к 52% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В основном казанцы собираются потратить накопленные средства на путешествие (50%). Вторую позицию в этом вопросе занимает приобретение имущества (43%). Далее идет переезд в другой город (30%). Также в топ-5 причин для накопления средств вошли ремонт в квартире и покупка нового автомобиля (25% и 26% соответственно).

В топ-5 самых бессмысленных покупок, по мнению жителей столицы Татарстана, попали брендовые вещи — 80%, туда же относятся регулярное питание в кафе и ресторанах (46%) и beauty- и SPA-услуги (46%). В список самых нерациональных трат также вошли оплата сеансов у психолога (41%) и постоянные походы в кино или театр (38%).

В 2021 году исследование hh.ru показало, что 53% татарстанцев откладывают деньги, не имея конкретной цели, «про запас». Отмечалось, что в основном жители региона копят средства с целью улучшения жилищных условий. Некоторые опрошенные рассказали, что откладывают средства на путешествие.

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Антон Гаврилов