Товарооборот между Россией и Грузией вырос на 48% за первые два месяца 2023 года

Торговый оборот между Россией и Грузией за январь и февраль текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на первом месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии, опередив Турцию. В первые два месяца российская доля в объеме внешней торговли Грузии составила 16,1%.

Согласно данным НСС, за этот период торговый объем двух стран достиг $467 млн, в том числе экспорт — $128 млн и импорт — $338 миллионов.

Фото: flickr.com

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что за год экспорт в России вырос на 20%, а импорт сократился почти на 12%. При этом внешнеторговый оборот РФ за 2022 год увеличился на 8,1%.

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Айрат Назипов